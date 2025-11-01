Rajiv Pratap Rudy Bihar: कांग्रेस शासित राज्यों में बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है: राजीव प्रताप रूडी

सारण: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है।

बिहार विधानसभा चुनाव पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैंने बिहार में कई जगहों की यात्रा की है और पीएम मोदी की रैलियों में जो दृश्य देखे गए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा-एनडीए सरकार राज्य में बहुमत हासिल करेगी। देश में हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हमने इस देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। मूलभूत सुविधाओं और या कल्याणकारी योजनाओं से बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ है।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह सच है कि पूरे देश में, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में है, बिहार के लोगों का लगातार अपमान किया जाता है।

इससे पहले भाजपा सांसद ने राजद के घोषणा पत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो नौकरी देने की बात कहते हैं तो उसका रेट भी फिक्स कर दें, क्योंकि अगर वो यह बता देंगे कि कौन सी नौकरी का क्या रेट होगा तो लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय का जंगलराज पूरे बिहार ने देखा है। यही वजह है कि पूरा बिहार आज उनके भय और जंगलराज के खिलाफ है। तेजस्वी यादव तो अपनी कोई पहचान बना नहीं पाए हैं, इसलिए यह चुनाव लालू यादव के खिलाफ है।

इससे पहले भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों को तोड़ने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर को बिहार को समझने के लिए एक चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि यह चिंता की बात है।