Rajasthan SI Exam: राजस्थान एसआई भर्ती रद्द होने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से तीखी बहस

उदयपुर: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। मंगलवार को उदयपुर में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षा रद्द करना मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। उनका आरोप है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों में कुछ गिने-चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सजा हजारों ईमानदार उम्मीदवारों को दी जा रही है। छात्रों ने मांग की कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी थी।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों को शांत कराने और सड़क जाम न करने की अपील की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। कई बार स्थिति इतनी गरमा गई कि झड़प जैसी नौबत आ गई। हालांकि, पुलिस ने संयम दिखाते हुए हालात को काबू में किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की।

छात्रों ने सख्त लहजे में कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि वे न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक अभ्यर्थी ने सवाल करते हुए कहा कि हम मेहनत करने वाले छात्रों को सजा क्यों मिले? सरकार को हमें जवाब देना होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस फैसले ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वह या तो नई रणनीति घोषित करे या फिर ईमानदार छात्रों को न्याय दिलाए।

एक अन्य अभयर्थी ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।