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राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डब्ल्यूएचओ से मान्यता मिली

तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान और सख्त कानून लागू करने पर मिला वैश्विक सम्मान
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Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 04:23 AM
राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डब्ल्यूएचओ से मान्यता मिली

जयपुर: राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राज्य भर में तंबाकू नियंत्रण पहलों को लागू करने में अनुकरणीय कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2026 के तहत एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 2025-26 के दौरान तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रदान किया गया है।

इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह सम्मान जन स्वास्थ्य, प्रभावी नीति कार्यान्वयन और 'तंबाकू मुक्त राजस्थान' के निर्माण के प्रति राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों, विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लगातार ठोस और परिणामोन्मुखी कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मान्यता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मियों और राज्य भर में कार्यरत विभिन्न सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में देश भर में एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य ने तंबाकू छोड़ने के उपचार और परामर्श सेवाओं का व्यापक विस्तार किया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में व्यापक जन जागरूकता अभियानों और कड़े प्रवर्तन उपायों के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण आंदोलन को और मजबूत करना जारी रखेगी।

वर्तमान में, राजस्थान भर में 500 से अधिक तंबाकू छोड़ने के उपचार और परामर्श केंद्र कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं ब्लॉक स्तर तक फैली हुई हैं।

इन केंद्रों को भौगोलिक रूप से टैग किया गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिकों को निकटतम सुविधा केंद्र को आसानी से पहचानने और वहां तक ​​पहुंचने में सुविधा होती है।

राज्य ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के तहत प्रभावी प्रवर्तन अभियान भी चलाए हैं।

इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनसे तंबाकू निषेध से संबंधित 60,000 से अधिक संदेश, अपडेट और जनसंपर्क गतिविधियां प्रसारित हुईं।

सरकार ने राज्य भर के 83,000 से अधिक स्कूलों में 'तंबाकू मुक्त विद्यालय' दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया।

--आईएएनएस

एमएस/

 

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