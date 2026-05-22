राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होगा चुनाव

जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य की इन तीन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के बाद ये सीटें खाली हो रही हैं।

भाजपा की ओर से 16 मई को आयोजित पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक के दौरान संभावित उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम नामों की सूची भेजने के लिए अधिकृत किया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में जातिगत समीकरणों और राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा राज्यसभा की दो सीटों में से एक पर ओबीसी उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर चर्चा जारी है।

वहीं, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, फैसले दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता पार्टी की एकमात्र संभावित सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर पार्टी नेतृत्व द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की सूची गठित करने के बाद ही सामने आएगी।

राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक दलों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, भाजपा को दो सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर जीत मिलने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर भाजपा तीसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है और कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार नामित नहीं करती है तो चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है।

हालांकि, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है और अंतिम स्थिति उम्मीदवार चयन रणनीतियों पर निर्भर करेगी।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के बाद ये सीटें खाली हो रही हैं।

भाजपा की ओर से 16 मई को आयोजित पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक के दौरान संभावित उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम नामों की सूची भेजने के लिए अधिकृत किया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में जातिगत समीकरणों और राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा राज्यसभा की दो सीटों में से एक पर ओबीसी उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर चर्चा जारी है।

वहीं, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार यह फैसला दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता पार्टी की एकमात्र संभावित सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर पार्टी नेतृत्व द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की सूची गठित करने के बाद ही सामने आएगी।

राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक दलों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, भाजपा को दो सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस के एक सीट पर जीत मिलने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर भाजपा तीसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है और कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार नामित नहीं करती है तो चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है और अंतिम स्थिति उम्मीदवार के चयन रणनीतियों पर निर्भर करेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजस्थान की तीन सीटों सहित राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की।

चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। वहीं, 8 जून तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जबकि 11 जून को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है।

--आईएएनएस

एसके/एएस