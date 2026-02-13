Rajasthan Panchayati Elections: ईवीएम और बैलेट पेपर से होंगे वोट, एसईसी ने इंतजाम पूरे किए

जयपुर: स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर राजेश्वर सिंह ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाएंगे। वहीं, ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से होंगे।

उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरे राज्य में चुनाव प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित (मिक्स्ड) वोटिंग सिस्टम अपनाया गया है।

कमिश्नर ने बताया कि यह व्यवस्था राजस्थान पंचायती राज (इलेक्शन) रूल्स, 1994 के नियम 35 के अनुसार है, जिसमें ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के उपयोग की अनुमति है। इन नियमों के तहत, स्टेट इलेक्शन कमीशन को परिस्थितियों के अनुसार मतदान का तरीका तय करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, “कानूनी प्रावधानों के तहत आयोग को मतदान प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।”

साथ ही, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान कर्मियों को तय प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मतदान उपकरणों की व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियों को आसान बनाया जा रहा है, ताकि चुनाव सुचारु रूप से कराए जा सकें।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाताओं को जागरूक करें और मतदान की सुविधा सुनिश्चित करें, खासकर दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पंचायती राज चुनावों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की अहम प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर नेतृत्व चुना जाता है। आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता और मतदाताओं की सुविधाओं से जुड़ी अन्य जानकारी जल्द जारी की जाएगी।

