Rajasthan Police: पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की, तस्कर गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त की, तस्कर गिरफ्तार
Nov 02, 2025, 06:21 AM
जयपुर:  ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए की सिंथेटिक ड्रग एमडी (मेफेड्रोन) की एक बड़ी खेप जब्त की है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया।

यह ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी आदित्य के खास निर्देशों पर किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (डीएसटी) और हथुनिया पुलिस स्टेशन की एक जॉइंट टीम ने शुक्रवार को बगड़िया-बरोठा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोका। तलाशी लेने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर रखे एक बैग से 2 किलो से ज्यादा एमडी बरामद किया।

एसपी आदित्य ने बताया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सर्किल प्रतापगढ़) गजेंद्र सिंह राव और स्टेशन हाउस ऑफिसर इंद्रजीत परमार के नेतृत्व में टीम गहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान, बगड़िया की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई। जब उसे रुकने का इशारा किया गया, तो राइडर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे तुरंत घेर लिया और पकड़ लिया।

आरोपी की पहचान अकबर पठान (40) के रूप में हुई, जो कोटड़ी का रहने वाला है। पूछताछ करने पर वह भागने की कोशिश करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर उसमें से गैर-कानूनी सामान मिला।

पूछताछ के दौरान, पठान ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने एमडी ड्रग बगड़िया के रहने वाले बदरू उर्फ ​​पीर मोहम्मद से लिया था और इसे कोटड़ी के नमरोज खान पठान के बेटे नयूम को देने के लिए ले जा रहा था।

पुलिस ने अकबर पठान को गिरफ्तार कर लिया है और हथुनिया पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

एमडी कंसाइनमेंट और बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। एसपी आदित्य ने आगे बताया कि अवैध ड्रग्स के धंधे में शामिल पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

इस सफल ऑपरेशन में डीएसटी इंचार्ज एएसआई पन्ना लाल ने कांस्टेबल विनोद कुमार, नरेंद्र सिंह, पंकज, संदीप कुमार, हेमेंद्र और प्रतापगढ़ के साइबर सेल के रमेश चंद्र के साथ अहम भूमिका निभाई।

 

 

