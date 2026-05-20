राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और सात जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को बदल दिया है।

मंगलवार देर रात हुए फेरबदल से प्रभावित जिलों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा शामिल हैं।

इन तबादलों के तहत, हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) नियुक्त किया गया है। यह पद अब तक खाली पड़ा था। मनीष त्रिपाठी को चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद से हटाकर जयपुर में एटीएस का एसपी बनाया गया है।

धर्मेंद्र सिंह, जो भीलवाड़ा के एसपी के रूप में कार्यरत थे, अब चित्तौड़गढ़ के एसपी नियुक्त किए गए हैं।

सागर, जो पहले दौसा के एसपी के पद पर तैनात थे, अब भीलवाड़ा के नए एसपी का कार्यभार संभालेंगे। इसी तरह, एटीएस में कार्यरत ज्ञान चंद्र यादव को डीडवाना-कुचामन का एसपी नियुक्त किया गया है।

डीडवाना-कुचामन की निवर्तमान एसपी ऋचा तोमर का तबादला दिल्ली में आरएसी की 11वीं बटालियन के कमांडेंट के तौर पर कर दिया गया है।

टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा को भरतपुर एसपी बनाया गया है, जबकि रोशन मीणा को नागौर के एसपी पद से टोंक के एसपी पद पर भेजा गया है।

पीयूष दीक्षित, जो पहले जयपुर में एसीबी में एसपी के पद पर तैनात थे, अब दौसा के एसपी नियुक्त किए गए हैं।

लता मनोज कुमार का तबादला एडीजी (नागरिक अधिकार, मानव तस्करी-रोधी और सामुदायिक पुलिसिंग) के पद से एडीजी (सामुदायिक पुलिसिंग और जन शिकायतें) के पद पर कर दिया गया है।

केबी वंदना, जो 29 अप्रैल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रही थीं, उन्हें आईजी, सीआईडी (क्राइम ब्रांच), जयपुर नियुक्त किया गया है।

परम ज्योति का तबादला आईजी (क्राइम), पुलिस मुख्यालय से आईजी (आरएसी), जयपुर कर दिया गया है। कालूराम रावत को आईजी (नागरिक अधिकार और मानव तस्करी विरोधी) से हटाकर आईजी (दूरसंचार) बनाया गया है।

हालिया फेरबदल में कुछ अधिकारियों का तबादला एक बार फिर, बहुत ही कम समय के भीतर कर दिया गया है। हरेंद्र कुमार महावर और कालूराम रावत, दोनों का ही तबादला इससे पहले 23 फरवरी को किया गया था। इसी तरह, पीयूष दीक्षित, जिन्हें 19 मार्च को एसीबी में एसपी नियुक्त किया गया था, अब महज दो महीनों के भीतर ही दौसा भेज दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय में डीआईजी (सिविल राइट्स) के पद पर सेवा देने के बाद श्वेता धनखड़ को डीआईजी, आरएसी, जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।

भुवन भूषण यादव को डीआईजी, एसीबी, बीकानेर से डीआईजी, एसओजी, जयपुर स्थानांतरित किया गया है।

गोरधन लाल सौंकरिया को पुलिस मुख्यालय में एसपी (कानून-व्यवस्था) के पद से हटाकर एसपी, एसीबी, जयपुर बनाया गया है।

आशिमा वासवानी का तबादला एसपी, मावली से एएसपी, भरतपुर शहर के पद पर किया गया है।

इसके अलावा, एडीजी (पुलिस मुख्यालय) हवा सिंह घुमरिया को एडीजी (नागरिक अधिकार और मानव तस्करी-रोधी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

--आईएएनएस

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