Rajasthan Heavy Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में आज स्कूल बंद

राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 19 जिलों में स्कूल बंद
Aug 25, 2025, 07:46 AM
राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में आज स्कूल बंद

जयपुर:  राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी के बाद सोमवार को 19 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। एहतियात के तौर पर, सोमवार को 19 जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है।

हालांकि, स्कूलों और आंगनवाड़ी के शिक्षकों और कर्मचारियों को हमेशा की तरह काम पर उपस्थित रहना आवश्यक है।

आधिकारिक आदेश के मुताबिक, सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहारोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे।

इनके अलावा, मौसम की स्थिति के आधार पर अन्य जिलों में भी कई दिनों की छुट्टियों की घोषणा की गई है।

टोंक में सोमवार से बुधवार तक तीन दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर और डीडवाना-कुचामन में सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहारोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर सोमवार को बंद हैं।

मौसम विभाग की ओर से 16 जिलों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

उदयपुर, राजसमंद और सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्री गंगानगर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है।

जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है।

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव का खतरा है और ग्रामीण संपर्क बाधित हो सकता है। सरकार ने निवासियों को मौसम में सुधार होने तक सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने की भी सलाह दी है।

