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Rajasthan Weather Update : बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा

भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश का अलर्ट, IMD ने जताई राहत की संभावना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 07:45 AM
राजस्थान में भीषण गर्मी: बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा

जयपुर: राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है, मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे निवासियों को कुछ राहत मिली है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में लू चल रही है और अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान वर्तमान में 44 डिग्री सेल्सियस और 46 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो सामान्य से अधिक है।

वहीं, पिछले 24 घंटों में बाड़मेर राज्य में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस जवाई बांध (पाली) में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक वर्षा (6.0 मिमी) गंगापुर शहर (सवाई माधोपुर) में दर्ज की गई।

कई जिलों में लू की स्थिति और गर्म रातें दर्ज की गई हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज और तेज हवाएं भी चलीं। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। जैसलमेर भी उससे पीछे नहीं रहा। भारत के स्वर्ण नगर के रूप में प्रसिद्ध जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कोटा और चित्तौड़गढ़ में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

रविवार को भीषण गर्मी के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव आया। शाम 4 बजे के बाद जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में बादल छा गए, जिसके बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और धूल भरी हवाएं चलीं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, लू जारी रहने की संभावना है और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। हालांकि, दोपहर के समय कुछ राहत मिल सकती है, साथ ही कुछ जिलों में बादल छाने, हल्की बारिश और छिटपुट धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मौसम में अधिक उल्लेखनीय राहत मिलने की उम्मीद है, जब राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश, वर्षा और यहां तक कि छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस

 

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