राजस्थान में लू का प्रकोप, श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा

जयपुर: मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी है और पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

कोटा में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जयपुर ने अगले दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म रातों की स्थिति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।

विभाग ने बताया कि राज्य के बड़े हिस्सों में चल रही भीषण लू की स्थिति 28 मई तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। बीकानेर, कोटा और शेखावाटी संभाग के कुछ इलाकों में तापमान और बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

आईएमडी जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सबसे भीषण स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां 27 और 28 मई को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने गर्म रातों की स्थिति के प्रति भी आगाह किया है, जिससे गर्मी से होने वाला तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है। हालांकि, एक नए 'पश्चिमी विक्षोभ' के प्रभाव से इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

आईएमडी ने 28 मई से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया है।

उन्होंने बताया कि इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 29 मई से 31 मई के बीच और तेज होने की उम्मीद है, जिससे कई संभागों में तेज धूल भरी आंधी, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिन इलाकों पर इसका असर पड़ने की संभावना है, उनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल हैं।

आईएमडी के अनुसार, गरज और बारिश के मिले-जुले प्रभाव से 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे 29-30 मई के बाद से चल रही लू की स्थिति से काफी राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और धूल भरी आंधी व तेज हवाओं जैसी तेजी से बदलती मौसम की स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

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