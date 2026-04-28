Rajasthan Heatwave : राजस्थान भीषण लू की चपेट में, जैसलमेर तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस के पार

जयपुर: राजस्थान के जैसलमेर में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अप्रैल महीने का नया रिकॉर्ड है। यह 18 अप्रैल, 2025 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, और हाल के वर्षों में भीषण गर्मी में से एक है।

पिछले 24 घंटों में, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर के कुछ हिस्सों में भीषण लू की स्थिति दर्ज की गई। अजमेर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री रहा, हल्की हवाओं के बावजूद राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

कोटा में रविवार को पारा 45.7 डिग्री तक पहुंच गया, जिसने आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभेदा जैविक उद्यान के अधिकारियों ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के तालाबों सहित विशेष व्यवस्था की है।

दोपहर भर भीषण गर्मी झेलने के बाद, कई जिलों में मौसम में बदलाव आया। गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ सहित कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि बीकानेर और गंगानगर के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी खबर मिली।

सोमवार शाम तक, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर और आसपास के इलाकों में धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली। मौसम में यह बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ, जिससे राजस्थान भर में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे निवासियों को काफी राहत मिली।

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। हालांकि, दो जिलों में लू चलने की आशंका है, जो राज्य भर में मिश्रित मौसम का संकेत दे रही है। शाम को हल्की बारिश के बावजूद जयपुर में भीषण गर्मी बनी रही। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 6.5 डिग्री अधिक है।

सीकर में दिन भर 42 डिग्री के गर्म तापमान के बाद शाम के समय मौसम में बदलाव आया और तेज हवाएं और हल्की बारिश हुई। उदयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा, जहां लगातार कई दिनों तक अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए, नगरपालिका अधिकारियों ने शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। स्थानीय गर्मी की स्थिति के आधार पर स्कूल की छुट्टियां घोषित करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है।

इससे पहले, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल के समय में बदलाव की अनुमति दी थी। राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है, और मौसम में होने वाले अस्थायी बदलावों से भी अल्पकालिक राहत मिल पा रही है।

--आईएएनएस

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