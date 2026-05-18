बाड़मेर 45.4 डिग्री सेल्सियस पर झुलसा, राजस्थान के 19 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट

जयपुर: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप और तेज हो गया है, जहां कई जिलों में दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार और मंगलवार के लिए राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

राजस्थान में राज्य का अधिकतम तापमान सबसे अधिक बाड़मेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिरोही में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह गर्मी और बढ़ने की संभावना है, और केवल पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

रविवार को राजस्थान भर में आसमान साफ रहा और तेज धूप बनी रही। बाड़मेर के अलावा कई शहरों में भी अत्यधिक तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर में 45 डिग्री, जैसलमेर में 44.9 डिग्री, फलोदी में 44.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 44.6 डिग्री, कोटा और वनस्थली (टोंक) में 44.2 डिग्री, श्रीगंगानगर में 44.1 डिग्री, जोधपुर में 43.8 डिग्री और चूरू में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

गर्मी का असर अब रात के तापमान पर भी दिखने लगा है। हनुमानगढ़ में राज्य की सबसे गर्म रात दर्ज हुई, जहां न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। चित्तौड़गढ़ में 32.6 डिग्री, फलोदी में 32.2 डिग्री, बाड़मेर में 32 डिग्री, जोधपुर में 31.1 डिग्री, कोटा में 30.1 डिग्री और जैसलमेर में 30 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के समय भी तापमान का अधिक रहना असुविधा बढ़ा रहा है और लोगों को दिन की गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। जयपुर में रविवार को सुबह से शाम तक तेज धूप रही और लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री बढ़कर 42.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3–4 दिनों में जयपुर में इसी तरह की स्थिति रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

कोटा में भी रविवार को भीषण गर्मी बनी रही, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री और न्यूनतम 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गई और शहर लगभग सुनसान नजर आया।

कई गौशालाओं में गायों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं और दिन में कई बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

अजमेर में भी लू चलने के कारण भीषण गर्मी रही। यहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर में तापमान सामान्य से अधिक रहा और अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक था।

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हीटवेव से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है।

--आईएएनएस