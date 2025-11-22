Rajasthan IAS Transfer : 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, सीएम के एसीएस भी बदले गए

जयपुर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। राज्य सरकार ने शुक्रवार की देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें साल के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेटिक रीअसाइनमेंट में से एक में 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया।

यह फेरबदल नए चीफ सेक्रेटरी वी. श्रीनिवास की नियुक्ति के बाद हुआ है और इसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर सुधांश पंत के सेंट्रल डेप्युटेशन पर जाने के बाद।

बदलावों के तहत, चीफ मिनिस्टर के एसीएस शिखर अग्रवाल को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एसीएस अखिल अरोड़ा को चीफ मिनिस्टर का एसीएस बनाया गया है। रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है।

इस फेरबदल में पीडब्ल्यूडी एसीएस प्रवीण गुप्ता की जिम्मेदारियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिन्हें एसीएस टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, आरटीडीसी के चेयरमैन और आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ समेत एडिशनल पोर्टफोलियो दिए गए हैं।

आलोक गुप्ता, जो पहले इंडस्ट्रीज और बीआईपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि शिखर अग्रवाल इंडस्ट्रीज में उनकी जगह लेंगे। टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव को सेक्रेटेरिएट से हटाकर डीजी, एचसीएम आरआईपीए के पद पर पोस्ट किया गया है, जिससे उनकी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से बदलाव आया है। कई जरूरी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों की भी घोषणा की गई।

नवीन जैन को फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) डिपार्टमेंट से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है, जहां वे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल और दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर भी काम करेंगे।

हेल्थ सेक्टर में, गायत्री राठौर को उनके प्रमोशन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेडिकल एजुकेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दिनेश कुमार को रेवेन्यू से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है।

मंजू राजपाल का पोर्टफोलियो भी बढ़ाया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का अतिरिक्त चार्ज और सीड कॉर्पोरेशन की चेयरमैनशिप शामिल है, जिससे उन्हें तीन बड़े डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई है। डिपार्टमेंट में हुए जरूरी बदलावों में भवानी सिंह देथा का फूड से महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और रवि जैन का रोल बढ़ाना शामिल है। वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बने रहेंगे और साथ ही डीएलबी कमिश्नर और जेसीटीसीएल चेयरमैन भी बनेंगे।

एडिशनल अपॉइंटमेंट में बाबूलाल गोयल को देवस्थान कमिश्नर, बचनेश कुमार अग्रवाल को राजफेड का एमडी, शुभम चौधरी को हॉर्टिकल्चर कमिश्नर और इकबाल खान को दिव्यांगजनों के लिए कमिश्नर और सेक्रेटरी बनाया गया है।

