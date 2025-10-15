Rajasthan Food Raid : त्योहारी सीजन में बड़ी कार्रवाई: पाली में 11 लाख रुपए का 4,660 किलो मिलावटी मावा जब्त

पाली: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी नकेल कसी है। राजस्थान के खाद्य विभाग की टीम ने पाली शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4,660 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने यह कार्रवाई पाली शहर के बांगड़ अस्पताल के पास उस समय की, जब बीकानेर से आई दो ट्रेवल बसें यहां रुकी हुई थीं। ये बसें मावा भरकर पाली, सुमेरपुर, शिवगंज, सिरोही और अहमदाबाद जैसे विभिन्न जिलों की ओर जा रही थीं।

विभाग ने बसों से 231 डिब्बों में भरा यह मावा जब्त किया। मावे के साथ-साथ रसगुल्ला और सोनपापड़ी के कुछ पैकेट भी जब्त किए गए हैं। टीम को मावा की ढुलाई से संबंधित कोई वैध बिल या स्वीकृति पत्र नहीं मिला।

प्रारंभिक जांच में जब्त मावे में स्टार्च की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मिलावट को देखते हुए तुरंत आदेश दिए हैं कि इस पूरे मावे को बाजार तक पहुंचने से रोकने के लिए गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया जाएगा।

विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि वह आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार सतर्क रहेगा और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि मावा कहां सेलाया जा रहा था और इसको कहां पहुंचाना था, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही मावा किसका है और बस ने कहां-कहां उतारा है, उसके खिलाफ भी जांच की जा रही है। फिलहाल अभी सभी मावा को गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया है। दुकानदारों को भी सलाह दी गई है कि कोई मिलावटी का सामान न बेचें।