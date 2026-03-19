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Rajasthan Diwas 2026 : राजस्थान दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश, सभी को दी हार्दिक शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस पर सीएम ने संस्कृति, विकास और 2047 के विजन को बताया खास
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Dainik Hawk·
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Mar 19, 2026, 05:45 AM
राजस्थान दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश, सभी को दी हार्दिक शुभकामनाएं

जयपुर: राजस्थान दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की धरती, इसकी संस्कृति और परंपराएं हमें हमेशा गर्व महसूस कराती हैं। उन्होंने देश-विदेश में बसे सभी प्रवासी राजस्थानियों को भी शुभकामनाएं दीं और इस दिन को उनकी यादों और भावना के साथ जोड़ने की बात कही।

सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। इसे हिंदू नव वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ मुहूर्त में किया गया। पिछले साल से राजस्थान सरकार ने इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की थी, ताकि यह गौरवशाली इतिहास और हमारी संस्कृति को याद रखा जा सके। इस वर्ष 19 मार्च को पूरे प्रदेश में इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस का यह दिन इसलिए और खास है, क्योंकि इसी दिन नवरात्रि, गौतम जयंती और अन्य पवित्र पर्व भी पड़ते हैं। यही वजह है कि यह दिन राजस्थान और राजस्थानियों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया है। राजस्थान को शक्ति और भक्ति की धरती बताया गया है, जहां की लोक कला, संगीत और हस्तशिल्प आज भी पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष में कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश की तरक्की और लोगों की जीवनशैली को और भी आसान बनाया जा सके। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प भी याद दिलाया और कहा कि इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उनका मानना है कि यह संकल्प राजस्थान को आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम बनाएगा।

उन्होंने अपने संदेश में हर राजस्थान वासी से यह भी अपील की कि वे अपने परिवार और समाज में मानवता, संस्कृति और सहयोग की भावना बनाए रखें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यह दिन हमारी विरासत और मानवीय मूल्यों का उत्सव है, जिन्होंने सदियों से राजस्थान को दुनिया में गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है।

सीएम ने अंत में सभी को राजस्थान दिवस, हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह प्रार्थना की कि हर राजस्थान वासी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद बना रहे।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

 

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