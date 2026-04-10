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Rajasthan Development Projects : भाजपा ने राजस्थान के विकास की अनदेखी के लिए गहलोत सरकार पर साधा निशाना

पचपदरा रिफाइनरी से लेकर जयपुर मेट्रो फेज-2 तक, बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान
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Dainik Hawk·
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Apr 10, 2026, 03:52 AM
भाजपा ने राजस्थान के विकास की अनदेखी के लिए गहलोत सरकार पर साधा निशाना

जयपुर: गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया।

उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी और अहम घोषणाएं साझा कीं। सतीश पूनिया ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है।

पहला प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी है, जिसकी संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपए है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने पिछली देरी की भी आलोचना की और इसका कारण पिछली सरकारों के कामकाज को बताया। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने लागत में काफी बचत की है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 के बारे में उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट 41 किलोमीटर लंबा है, जो फेज-1 से काफी बड़ा है। यह सीतापुरा को विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 13,037 करोड़ रुपए है और इसे केंद्र सरकार से बराबर वित्तीय सहायता मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 95,000 करोड़ रुपए के रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट में हुई प्रगति पर जोर दिया और कहा कि इस पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का काम पूरा हो चुका है। वहीं, रामगढ़ बैराज और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए 9,416.70 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन पहलों से 17 जिलों को फायदा होने, लगभग 400,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने और करीब 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि यमुना जल समझौते के तहत 35,000 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले दो सालों में 15 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जिस पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 42,438 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 193,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे राजस्थान सौर ऊर्जा और पीएम-कुसुम योजना के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण से जुड़ी पहलों में भी काफी प्रगति हुई है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 214,000 घर पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 291,000 व्यक्तिगत शौचालय और 5,027 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 7.6 मिलियन किसानों को 12,410 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।

राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा, "राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली से राजस्थान के लिए नए प्रोजेक्ट लाते हैं, जबकि गहलोत तो बस खुद को 'रीचार्ज' करने जाते थे।"

उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में राजस्थान ने कई सेक्टरों में काफी तरक्की की है।

उन्होंने कहा कि 'डबल-इंजन' शासन मॉडल ने विकास की गति तेज कर दी है और मौजूदा सरकार का ध्यान लोगों की भलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर है।

--आईएएनएस

 

 

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