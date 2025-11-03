भारत समाचार

Deeg Road Accident: डीग में आमने-सामने से टकराईं दो बाइक, एक युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

डीग में दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
Nov 03, 2025, 01:01 AM
राजस्थान: डीग में आमने-सामने से टकराईं दो बाइक, एक युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

डीग:  राजस्थान में डीग जिले के कैथवाड़ा में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। डीग मार्ग पर दो बाइकों में हुई आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार माजिल अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से कैथवाड़ा-डीग मार्ग पर मेला देखने जा रहा था। दूसरी तरफ राहुल अपने फर्नीचर का काम निपटाकर कैथवाड़ा की तरफ आ रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही माजिल निवासी गांव घघबाड़ी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया। इसके साथ ही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि हादसा इतना भयंकर था कि दोनों बाइकों की टक्कर से तेज धमाका हुआ और दोनों बाइकों पर बैठे चारों लोग कई फीट उछलकर दूर जा गिरे।

इससे पहले राजस्थान के जोधपुर में हुए एक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर जिले के फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर एक टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई।

जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल और मारे गए लोग सभी श्रद्धालु थे, जो बीकानेर के कोलायत दर्शन कर सूरसागर लौट रहे थे। देर रात जब उनकी टेंपो ट्रैवलर मतोड़ा इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।

घायलों को तुरंत फलोदी अस्पताल और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी अमानाराम ने हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

 

 

