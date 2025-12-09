Rajasthan Cold Wave : राजस्थान में कड़ाके की ठंड की दस्तक, 5 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी

भारत समाचार

Dec 09, 2025, 08:16 AM
जयपुर: राजस्थान में इस कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना-कुचामन और नागौर समेत पांच जिलों में शीतलहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

पूरे राज्य में पहले से ही ठंड महसूस की जा रही थी। इसी बीच, अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में तापमान में और भी ज्या ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है।

पिछले 24 घंटों में फतेहपुर में तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पूर्वी राजस्थान के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गया, जबकि पश्चिम में नागौर में तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शेखावाटी के ऊपर बादलों की परत ने बर्फीली हवाओं के असर को थोड़ा कम किया है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। 10 दिसंबर से आसमान साफ ​​होने के साथ, शीतलहर के और तेज होने की उम्मीद है, जिससे अलर्ट वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान और नीचे गिर जाएगा।

वहीं, 10 से 14 दिसंबर तक राजस्थान में आसमान साफ ​​रहने, मौसम सूखा रहने और सुबह और रात में तेज ठंड पड़ने की उम्मीद है, भले ही दोपहर में धूप निकले। इससे पहले सोमवार सुबह सीकर में हल्का कोहरा छाया रहा, और तेज हवाओं ने सुबह के शुरुआती घंटों को बहुत ठंडा बना दिया।

इसके बाद निकली तेज धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आईएमडी ने चेतावनी दी कि ठंड अभी खत्म नहीं हुई है। 10 और 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है।

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सोमवार को मौसम में उतार-चढ़ाव रहा। दिन में धूप और रात में ठंडी हवा चली।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि इस हफ्ते भी ऐसा ही मौसम रहेगा, तापमान में थोड़ा उतार-चढ़ाव होगा, लेकिन ठंड से कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। जैसे-जैसे राजस्थान में ठंड बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए।

अधिकारियों ने लोगों को सुबह और शाम को गर्म कपड़े पहनने और बदलते तापमान के कारण होने वाली मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है।

