Bhajanlal Sharma Statement : 'क्या गैस की कमी सिर्फ राजस्थान तक सीमित है?' सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को गैस की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस समस्या का अनुचित राजनीतिकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पूछा, “मुझे आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस सदस्य इस मुद्दे को उठाते हैं, तो वे इसे महज राजनीति तक सीमित कर देते हैं। क्या गैस संकट सिर्फ राजस्थान तक सीमित है? क्या राजस्थान ने यह समस्या पैदा की है? या यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है?”

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। जिस दिन यह मुद्दा उठा, उसी दिन हमने बैठक बुलाई और स्पष्ट निर्देश जारी किए कि राजस्थान में गैस संबंधी कोई दिक्कत न हो।

केंद्र सरकार पर भरोसा जताते हुए शर्मा ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा कि पहले हम पांच दिन का स्टॉक रखते थे। अब इसे बढ़ाकर आठ दिन कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा।

विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे भारत में हो या विदेश में, कांग्रेस सदस्य देश की प्रतिष्ठा धूमिल करने पर तुले हुए हैं। जब मैं सच बोलता हूं तो वे भड़क उठते हैं। उन्हें जनता की पीड़ा और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझना चाहिए।

मुख्यमंत्री राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित ‘उद्यमी संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कोई स्पष्ट नीतिगत ढांचा नहीं था। युवाओं को गुमराह किया गया, उद्यमियों को बाधाओं का सामना करना पड़ा, और योजनाओं के लिए आवंटित केंद्रीय निधि भ्रष्टाचार में बर्बाद हो गई।

मुख्यमंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली और पानी आवश्यक हैं। हमारा लक्ष्य 2027 तक किसानों और उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस