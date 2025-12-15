Bhajanlal Sharma Birthday : सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 साल कार्यकाल पूरा होने पर मंदिर में पूजा-अर्चना की, गौशाला में दान किया

जयपुर: राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल को दो वर्ष पूरे होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। मुख्यमंत्री ने अपने दिन की शुरुआत धार्मिक स्थलों के दर्शन और पूजा अर्चना से की।

दरअसल, भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने और अपने जन्मदिन के अवसर पर जयपुर स्थित आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कीं।

शेयर की गई तस्वीरों में वे पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। तस्वीरें शेयर कर उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर जयपुर स्थित आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में सपत्नीक विधिवत पूजा-अर्चना की। इसी के साथ ही भगवान से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की प्रार्थना की।"

इसके बाद वे सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौसेवा की। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कई भाजपा नेताओं ने पोस्ट कर शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे राज्य के विकास को नई गति देने और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

राजस्थान शिक्षा मंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...प्रभु श्री रामजी से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जनसेवा के संकल्प को साकार करने हेतु अपार शक्ति प्रदान करें। आपके कुशल, संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भजन लाल शर्मा के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, "राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से आप उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और असीम ऊर्जा के साथ जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान विकास, सुशासन और जनकल्याण की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, यही मंगलकामनाएं हैं।"

--आईएएनएस