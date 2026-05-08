Terrorism Investigation : राष्ट्रविरोधी सोशल मीडिया गतिविधि मामले में पंजाब के एक व्यक्ति पर मामला दर्ज

जयपुर: राजस्थान आतंकवाद विरोधी दस्ते से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर गुरविंदर सिंह के खिलाफ तरनतारन जिले के सदर पट्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को उससे जुड़े प्लेटफॉर्म पर खालिस्तान समर्थक सामग्री पाई गई थी।

एजेंसियां ​​अब व्यापक नेटवर्क का पता लगाने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े संभावित सहयोगियों की पहचान करने के लिए जांच का दायरा बढ़ा रही हैं।

यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान आतंकवाद विरोधी दस्ते ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए पंजाब के एक संदिग्ध की पहचान की, जिसका कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक प्रचार नेटवर्क से संबंध था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देश और महानिरीक्षक राजेश सिंह की देखरेख में आतंकवाद विरोधी दस्ते की सोशल मीडिया निगरानी शाखा ने यह कार्रवाई की।

इंस्पेक्टर निशा चवारिया के नेतृत्व में संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के दौरान आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पंजाब निवासी गुरविंदर सिंह से जुड़े कई आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, चैट और टिप्पणियां पाईं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी दस्ते की एक टीम को जांच के लिए पंजाब भेजा गया।

डिजिटल विश्लेषण में खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक सामग्री के साथ-साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों और सदस्यों के साथ कथित संचार का पता चला।

जांचकर्ताओं ने चैट लॉग और वॉयस नोट भी बरामद किए हैं, जिनमें कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों के लिए एके-47 राइफल और ग्रेनेड की खरीद पर चर्चा की गई है।

आतंकवाद विरोधी दस्ते ने आगे दावा किया कि आरोपियों ने सीमा सुरक्षा बल के एक प्रतिबंधित स्थान के वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ साझा किया था।

--आईएएनएस