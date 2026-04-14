Rajasthan Ambedkar E Library : राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर की घोषणा की

जयपुर: बीआर अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी स्थापित करके डिजिटल शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की।

जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बाबासाहेब के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के अनुरूप, विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए ज्ञान और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करना है।

उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए मुंडला (जयपुर) स्थित अंबेडकर पीठ में एक अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की।

शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके कतार में सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि राज्य 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास और सशक्तिकरण है।

व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाएं हाशिए पर पड़े समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।

प्रस्तावित अंबेडकर ई-लाइब्रेरी आधुनिक ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी, जो छात्रों और युवाओं को डिजिटल शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और करियर संसाधन उपलब्ध कराएंगी।

मुंडला स्थित आवासीय कोचिंग सेंटर वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक सहायता को और मजबूत करेगा।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने पेंशन योजनाओं और पालनहार योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1,363 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए।

उन्होंने 10 छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया, 17 अन्य भवनों की आधारशिला रखी और जामडोली स्थित 'स्वयं सिद्ध' परिसर में एक पुस्तकालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।

एआई-आधारित पहल 'हेल्प डेस्क समाधान साथी' भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, कन्यादान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई और मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना के तहत मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।

शर्मा ने शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सबसे पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत छात्रों को दी जा रही महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता का उल्लेख किया।

उन्होंने दोहराया कि सरकार अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रभावी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंबेडकर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ-साथ कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

--आईएएनएस