Rajasthan Digital Voter List : राजस्थान में चुनावी सुधारों में ऐतिहासिक उपलब्धि, मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण

जयपुर: राजस्थान ने चुनावी सुधारों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा करने वाला राज्य राजस्थान बन गया है।

यह उपलब्धि आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी चुनावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवीन महाजन ने इस उपलब्धि को टीम राजस्थान की सामूहिक जीत बताया।

उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), पर्यवेक्षकों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और गांवों से लेकर शहरी केंद्रों तक की फील्ड टीमों ने इस पहल को सफल बनाने के लिए असाधारण समन्वय, गति और अनुशासन के साथ काम किया।

सीईओ महाजन के अनुसार 97 प्रतिशत से अधिक मतदाता मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका मतलब है कि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान केवल तीन प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज जमा करने होंगे।

सीईओ ने कहा कि औसतन प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल लगभग 30 मतदाताओं को ही दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि सटीक मानचित्रण ने प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया है, साथ ही बूथ-वार मतदाता सत्यापन में सुधार किया है और कागजी कार्रवाई को कम से कम किया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी परिचालन स्तरों पर स्पष्ट दिशानिर्देश और निरंतर निगरानी लागू की गई है।

सीईओ महाजन ने इस सफलता का श्रेय सूक्ष्म प्रबंधन, टीम वर्क और तकनीक को दिया, विशेष रूप से बीएलओ और जमीनी स्तर के कर्मचारियों के अथक प्रयासों की प्रशंसा की।

सीईओ महाजन ने सत्यापन के दौरान सहयोग और जागरूकता के लिए राजस्थान के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने राज्य के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रमाण के रूप में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मजदूरों और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों की भागीदारी पर प्रकाश डाला।

आगामी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 तक प्रकाशित की जाएगी।

सीईओ महाजन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे प्रारूप सूची जारी होने के बाद अपने विवरण की समीक्षा करें और एसआईआर के अगले चरणों में सक्रिय रूप से भाग लें।

