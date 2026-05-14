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राजस्थान एसीबी ने रेप केस की जांच में रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिसवाले को हिरासत में लिया

निंबाहेड़ा हाईवे पर एसीबी की कार्रवाई, एसएचओ के पास से 2.87 लाख रुपए नकद बरामद
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Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 06:33 AM
राजस्थान एसीबी ने रेप केस की जांच में रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिसवाले को हिरासत में लिया

जयपुर: राजस्थान में रेप केस की जांच में रिश्वत मांगने वाले पुलिसवाले को एसीबी ने हिरासत में लिया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

एसीबी के अधिकारियों ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी एसएचओ प्रवीण कुमार चरण को एक शिकायत के आधार पर हिरासत में ले लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने रेप के एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई को राहत देने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

पुलिस महानिदेशक (एसीबी) गोविंद गुप्ता के अनुसार, एसीबी डूंगरपुर यूनिट को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी पुलिस स्टेशन में दर्ज रेप के एक मामले के सिलसिले में रिश्वत की मांग की जा रही है।

आरोपी पुलिसवाले ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के भाई की मदद करने के बदले पैसे मांगे थे। इस मदद में यह आश्वासन शामिल था कि शिकायतकर्ता के पिता को इस मामले में झूठा नहीं फंसाया जाएगा।

एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एबीसी) की डूंगरपुर यूनिट ने बुधवार को एक ऑपरेशन चलाया और प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) चरण को हिरासत में ले लिया।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर यूनिट को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए और एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) डॉ. रामेश्वर सिंह की देखरेख में, एसीबी डूंगरपुर टीम ने, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) रतन सिंह राजपुरोहित कर रहे थे, एक जाल बिछाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया।

ऑपरेशन के दौरान, आरोपी चरण को उसकी निजी गाड़ी में यात्रा करते समय रोका गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के एक परिचित के जरिए रिश्वत की रकम स्वीकार की थी। निंबाहेड़ा हाईवे पर नरसिंहपुरा टोल प्लाजा पर गाड़ी को रोककर तलाशी लेने पर, एसीबी टीम ने उसके पास से 2,87,150 रुपए नकद बरामद किए।

बरामद रकम के बारे में पूछे जाने पर, चरण कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद, एसीबी की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी से पूछताछ और आगे की जांच फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव की देखरेख में चल रही है।

आरोपी के सरकारी आवास की भी तलाशी ली जा रही है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

 

 

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