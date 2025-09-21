भारत समाचार

राजस्थान : सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा की

Sep 21, 2025, 02:47 AM
जयपुर, 20 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर की प्रस्तावित यात्रा से पहले बांसवाड़ा के नापला में तैयारियों की समीक्षा की।

अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे प्रमुख है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए जा रहे मंच का निरीक्षण किया तथा स्थानीय अधिकारियों से बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और हेलीपैड के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि ऐतिहासिक कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित हो सके।

मुख्यमंत्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं तथा बड़ी संख्या में आने वाले आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा की धरती से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी एक मील का पत्थर साबित होगा, जो राजस्थान की ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा देश के विकास में भी योगदान देगी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वरिष्ठ मंत्री, विधायक और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक कैलाश मीणा एवं शंकरलाल डेचा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सार्वजनिक निर्माण) प्रवीण गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल होगा।

-- आईएएनएस

एकेएस/एससीएच

