राजस्थान के 9 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी, बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

जयपुर, 4 जून (आईएएनएस)। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को राजस्थान के कई जिलों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले तीन घंटों के दौरान बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने और साथ में गरज-चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, जबकि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

विभाग ने लोगों को, विशेष रूप से खुले इलाकों में रहने वालों को, मौसम में हो रहे इस बदलाव के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। जहां एक ओर मौसम में इस अचानक बदलाव से मौजूदा गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं संवेदनशील इलाकों में खतरा पैदा कर सकती हैं।

मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम की इन बदलती परिस्थितियों का कारण इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को बताया है।

इस सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश होने की संभावना है।

ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 4 जून से मौसम की स्थिति अस्थिर रहने की संभावना है, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभागों के कुछ हिस्सों में तेज़ आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है।

इस दौरान हवाएं और तेज हो सकती हैं। साथ ही, कुछ इलाकों में इनकी रफ्तार 60–70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ अलग-थलग इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। बारिश और बादलों के छाए रहने से पूरे राज्य में तापमान में काफी गिरावट आने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले एक हफ्ते तक ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। विभाग के रोजाना के पूर्वानुमान के मुताबिक, 5–6 जून को जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभागों के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

5 और 6 जून को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा, 7 जून को जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। साथ ही, 8 और 9 जून को पूरे राज्य में मौसम के ज़्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और आम जनता को आंधी-तूफान, तेज हवाओं और ओले गिरने की स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी है।

जहां एक तरफ यह बारिश आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं तेज हवाएं और ओले कुछ इलाकों में खड़ी फसलों और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बन सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएसके