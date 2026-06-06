राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 8 जून से फिर लू चलने की संभावना

जयपुर, 6 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को राजस्थान के 25 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 8 जून से पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति फिर से बन सकती है। राज्य भर में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने के कारण राजस्थान में गर्मी से राहत का दौर बना हुआ है।

Read More

बांसवाड़ा, बूंदी और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 4 जून की शाम से 5 जून की सुबह के बीच तीन इंच तक बारिश हुई। चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की भी खबर है। हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जयपुर, दौसा, करौली, डूंगरपुर और नागौर जैसे शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक आंधी-तूफान और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद 8 जून से मौसम धीरे-धीरे शुष्क हो जाएगा।

हालांकि, बारिश से लू की स्थिति से लगातार राहत मिलने की उम्मीद है, फिर भी लोगों को आंधी-तूफान और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव के बावजूद, फलोदी में राज्य का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सबसे कम न्यूनतम तापमान वनस्थली (टोंक) में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के अन्य प्रमुख आंकड़ों में श्रीगंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, जालौर, चूरू और पाली में 38 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 37.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 37.2 डिग्री सेल्सियस और उदयपुर में 37 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं।

इस बीच, 4 और 5 जून को हुई बारिश के कारण जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर डिवीजन में तापमान में काफी गिरावट आई।

सबसे ज़्यादा 75 मिलीमीटर बारिश शाहपुरा (भीलवाड़ा) में दर्ज की गई। बारिश के अन्य अहम आंकड़ों में अजमेर में 45 मिलीमीटर; नैनवां (बूंदी), कचोला (भीलवाड़ा) और बयाना (भरतपुर) में 34-34 मिलीमीटर तो वहीं, भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) और वैर (भरतपुर) में 31-31 मिलीमीटर बारिश शामिल है।

शुक्रवार दोपहर बीकानेर डिवीजन के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया। बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में घने बादल छा गए, जिससे कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली, तेज हवाएं चलीं और बारिश हुई। कुछ अलग-अलग इलाकों में ओले गिरने की भी खबर मिली।

--आईएएनएस

पीएसके