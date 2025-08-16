भारत समाचार

'राजनीतिक साधना के प्रतीक पुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी', पुण्यतिथि पर सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 05:38 AM
'राजनीतिक साधना के प्रतीक पुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी', पुण्यतिथि पर सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को पूरे देश में उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया गया। देश के तमाम बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र के साथ जुड़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। राष्ट्र निर्माण और देश के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने में उनके आजीवन योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें 'करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत' बताते हुए लिखा, "भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत हैं। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटलजी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित था। आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि वंदन।"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाजपेयी को 'भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष' बताते हुए कहा, "नए भारत के स्वप्नदृष्टा, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, सुशासन के आदर्श प्रतिमान, हम असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणापुंज, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय अटल जी का चेहरा याद आता है तो रोम-रोम प्रेरणा से भर जाता है। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा में विराजती थीं। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह आशीर्वाद और मार्गदर्शन भरपूर मिला। राष्ट्रोत्थान व जनसेवा को समर्पित श्रद्धेय अटल जी का सम्पूर्ण जीवन सदैव हम सबको निष्ठापूर्वक कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ‘सदैव अटल’ स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर 'सदैव अटल' स्मृति स्थल पर सादर नमन किया। भाजपा के संस्थापक सदस्य अटल जी ने विकास और सुशासन की मजबूत नींव रखी। उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए हम सभी को प्रेरित करता रहेगा।"

इस दौरान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाजपेयी को 'युगदृष्टा' बताते हुए उन्हें कोटि-कोटि नमन किया। मांडविया ने लिखा, "प्रखर वक्ता, कवि हृदय, भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। अटल जी युगदृष्टा थे, जिन्होंने सशक्त भारत की मजबूत नींव रखी। उनके विचार हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा-स्रोत रहेंगे।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "जननायक, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, राष्ट्रधर्म के निर्भीक प्रहरी, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वे भारतीय राजनीति में शुचिता के शिल्पकार, संवाद में सौम्यता तथा संयम के स्वर, राष्ट्रनीति में नैतिकता और राष्ट्रधर्म के ध्वजवाहक थे। श्रद्धेय अटल जी सच्चे अर्थों में राजनीतिक साधना के प्रतीक पुरुष थे। उनकी पावन स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन।"

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। एक दूरदर्शी राजनेता, अटल जी के आदर्श, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमें एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के पथ पर अग्रसर करती रहेगी।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...