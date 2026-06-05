राजनीति में हार-जीत चलती रहती है, बिना सबूत घर के बाहर प्रदर्शन करना गलत: रिजू दत्ता

कोलकाता, 5 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से सस्पेंड प्रवक्ता रिजू दत्ता ने स्वर्णकमल साहा के घर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में हार-जीत होती रहती है।
रिजू दत्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल या अन्य लोगों को कोई शिकायत है तो उन्हें एंटाली पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। बिना सबूत के घर के बाहर प्रदर्शन करना गलत है।”
उन्होंने आगे कहा कि अब विपक्षी विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सत्ताधारी भाजपा और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की है, क्योंकि उन्हें भी जनता का वोट मिला है।
रिजू दत्ता ने कहा कि जो घटना हुई, उसे पूरे बंगाल ने देखा है। अब विपक्षी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी की वर्किंग कमेटी बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव पद पर बने रहेंगे। उनकी मदद के लिए डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में सुब्रत बख्शी के बीमार होने के कारण चंद्रिमा भट्टाचार्य को नया अध्यक्ष बनाया गया है। ममता बनर्जी अन्य राज्यों में कमेटियां बनाने के लिए सुझाव देंगी।
टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने बताया कि बैठक में लगभग 99 प्रतिशत सदस्य मौजूद थे। कुछ सदस्य आमने-सामने जबकि कई दिल्ली और अन्य राज्यों से वर्चुअली जुड़े।
कुणाल घोष ने आगे बताया कि चुनाव के दौरान जिन लोगों को उनके घरों से निकाला गया या झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया, वे दस्तावेजों के साथ टीएमसी की शाखा से संपर्क करें। पार्टी पूरे मामले को अपने खर्च पर कानूनी रूप से लड़ी।
कल्याण बनर्जी ने जावेद खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) ने उन्हें बताया था कि जावेद खान कुछ लोगों को भेजेंगे जिनके घर तोड़े जाएंगे। जब वे आए, तो उन्होंने घर तोड़ने का नोटिस दिया।
--आईएएनएस
एसएके/डीकेपी