Rajahmundry Adulterated Milk Case : मिलावटी दूध से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई

आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध से 12 मौतें, कई लोग किडनी फेलियर से अस्पताल में भर्ती
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Mar 09, 2026, 04:28 AM
आंध्र प्रदेश: मिलावटी दूध से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई

अमरावती: आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी शहर में दूध में मिलावट की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर से मरने वालों की संख्या रविवार को 12 हो गई। दरअसल, एक 73 साल की महिला की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

शहर के लालाचेरुवु इलाके की रहने वाली सेनापति रामलक्ष्मी को 16 फरवरी को एक्यूट रीनल फेलियर के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मिलावटी दूध पी लिया था।

तीन बच्चों समेत नौ लोग अभी भी एक्यूट रीनल फेलियर से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कीर्ति चेकुरी के अनुसार, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलावटी दूध पीने के बाद करीब 20 लोगों को एक्यूट रीनल फेलियर हुआ।

उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को मिलावटी दूध पीने वाले कुछ लोगों को यूरिन में रुकावट और किडनी से जुड़ी समस्याओं के कारण अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

यह घटना 22 फरवरी को उस वक्त सामने आई जब काकीनाडा सरकारी अस्पताल में एनुरिया (यूरिन पास न कर पाना) के इलाज के दौरान ताडी कृष्णवेनी (76) की मौत हो गई। जब मृतक के रिश्तेदार उसकी बॉडी को काकीनाडा से राजमुंदरी ले जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि वह और कुछ अन्य लोग इसी समस्या के कारण अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं।

मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर राजमुंदरी 3 टाउन पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच के तहत, पीड़ितों के ब्लड सैंपल, पीड़ितों को सप्लाई किया गया मिलावटी दूध और दही, साथ ही नरसापुरम में अडाला गणेश्वर राव के वरलक्ष्मी मिल्क सेंटर का दूध, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रीजर और वहां का दूसरा सामान फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल), रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (आरएफएसएल) और दूसरी लैब में भेजा गया।

कलेक्टर के अनुसार, जांच में पता चला कि 37 साल का गणेश्वर राव उर्फ ​​गणेश कुछ समय से नरसापुरम गांव के आसपास के 43 किसानों से दूध इकट्ठा कर रहा था, उसे अपने घर पर दो कंटेनर वाले फ्रीजर में स्टोर कर रहा था, और बाद में उसे कैन में डालकर शहर के चौदेश्वरनगर और स्वरूपनगर इलाकों में रहने वाले लोगों को सप्लाई कर रहा था।

कुछ कस्टमर्स ने गणेश्वर राव को बताया था कि 15 फरवरी को सप्लाई किया गया दूध कड़वा था। उन्होंने अगले दिन भी यही शिकायत की। गणेश्वर राव ने देखा कि फ्रीजर लीक हो रहा है, और इसलिए वह उसे रिपेयर के लिए राजमुंदरी की एक वर्कशॉप में ले गए। उन्होंने इसे ठीक करवाया और लीक हो रहे कंटेनर और फ्रीजर की दीवारों पर एम-सील लगाई गई।

एफएसएल और आरएफएसएल लैब की पांच रिपोर्ट और फोरेंसिक असिस्टेंट प्रोफेसर की आखिरी राय के आधार पर, यह पाया गया कि मृतक की मौत जहरीले एथिलीन ग्लाइकॉल वाले मिलावटी दूध के सेवन से एक्यूट रीनल फेलियर से हुई थी। गणेश्वर राव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

