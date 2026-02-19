Raj Thackeray Meeting : राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री शिंदे से की मुलाकात, मुंबई की विरासत पर हुई चर्चा

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास ‘नंदनवन’ में उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुंबई की विरासत वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर चर्चा की।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डॉ. श्रीकांत शिंदे ने राज ठाकरे से बातचीत की। राज ठाकरे ने शिंदे के आवास पर लगी मुंबई की विरासत इमारतों की दुर्लभ और पुरानी तस्वीरों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने तस्वीरों में दर्शाए गए कई ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी यादें और किस्से साझा किए तथा शहर की वास्तुकला विरासत को संरक्षित रखने के प्रयासों की सराहना की।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुलाकात के दौरान मुंबई की विरासत फोटोग्राफी और वास्तु संरक्षण पर विस्तार से चर्चा हुई।

बयान में कहा गया कि उपमुख्यमंत्री ने शहर में विरासत शैली की संरचनाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीतियों की जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री शिंदे का आधिकारिक निवास ‘नंदनवन’ स्वयं ऐतिहासिक और वास्तु महत्व वाली संपत्ति माना जाता है। राज ठाकरे ने परिसर में प्रदर्शित दुर्लभ और पुरानी तस्वीरों का अवलोकन किया और उनकी ऐतिहासिक महत्ता पर चर्चा की।

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विरासत शैली के निर्माण को बढ़ावा देने और शहर की पारंपरिक वास्तुकला पहचान को संरक्षित करने के लिए नीतिगत कदम उठाए थे।

राज ठाकरे ने बंगले के परिसर और आसपास के उन हिस्सों का भी निरीक्षण किया, जिन्हें समान वास्तु शैली में विकसित किया गया है ताकि संपत्ति की विरासत पहचान बनी रहे।

राज ठाकरे ने आवास पर ऐतिहासिक तत्वों के संरक्षण और मुंबई की वास्तुकला विरासत को बनाए रखने की सराहना की।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हालिया बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में राजनीतिक मतभेदों के बाद उपमुख्यमंत्री शिंदे और राज ठाकरे के बीच यह पहली मुलाकात थी।

नगर निकाय चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले शिंदे गुट को 29 सीटें मिलीं, जबकि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए छह सीटें हासिल कीं।

--आईएएनएस