Raj Purohit : मौलाना अरशद मदनी का सपना गजवा-ए-हिंद का है : राज पुरोहित

मुंबई: भाजपा नेता राज पुरोहित ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के ‘बाबरी मस्जिद’ बनाने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। इतना ही नहीं, मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भाजपा नेता राज पुरोहित ने कहा कि ये गजवा-ए-हिंद बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद विवाद से अधिक अंतरराष्ट्रीय साजिश लगती है। कुछ लोग हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे दिल्ली ब्लास्ट का मामला हो, मौलाना अरशद मदनी का बयान हो या ममता बनर्जी के नेता की भाषा हो। उसे कोई नाम देने की जरूरत क्या है?”

राज पुरोहित ने कहा कि नाम देकर क्या आप हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं? कौन था बाबर? क्या किया उसने? लाखों लोगों का कत्लेआम किया। राम मंदिर को तोड़ा, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब ये लोग जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद नाम नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसका जवाब देंगे। बाबरी मस्जिद का नाम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। मैं ममता बनर्जी की पार्टी को ही आतंकी पार्टी मानता हूं। पिछले कई सालों से उन्होंने बांग्लादेशियों को बंगाल में भरने का काम किया और उन्हें वोटर आईडी समेत तमाम पहचान पत्र दिए।

भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे भाषण देती हैं कि विरोध खड़ा हो जाए। ऊपर से अब मस्जिद का मामला लेकर आ गए हैं। जानबूझकर आने वाले चुनाव में दंगा फैलाने और वोट बटोरने के लिए टीएमसी ऐसा कर रही है।

मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उन्होंने कहा, “यह सब देश के बाहर की साजिश है। पाकिस्तान इसका सरगना है और इन सबका नेता पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। जब से वह चीफ बना है, तब से भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं।

उन्होंने मदनी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका सपना गजवा-ए-हिंद का है।

उन्होंने कहा कि हम और आरएसएस यही तो आरोप लगाते हैं कि ये लोग हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाहते हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक करना चाहते हैं और देश में मुस्लिम शासक बनाना चाहते हैं। यही उनकी मानसिकता है।

