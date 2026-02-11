Raisen Leopard Incident : रायसेन बायपास पर सड़क दुर्घटना में घायल तेंदुआ जंगल में गायब, वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता

भारत समाचार

Feb 11, 2026, 12:10 PM
रायसेन बायपास पर सड़क दुर्घटना में घायल तेंदुआ जंगल में गायब, वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय के बायपास मार्ग पर स्थित नई तहसील के पास मंगलवार रात एक तेंदुआ सड़क पर घायल हालत में दिखाई दिया। राहगीरों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को पहुंचाई।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम त्वरित कार्रवाई में जुट गई। डीएफओ प्रतिभा शुक्ला और एसडीओ सुधीर कुमार पाटले अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि तेंदुआ किसी वाहन की चपेट में आ गया था। तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहन की वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया था और सड़क पर पड़ा हुआ था।

वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के आसपास काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया। सड़क के दोनों किनारों, नजदीकी झाड़ियों और जंगल के इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन किया गया। टीम ने तेंदुए को पकड़कर उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की। लेकिन, घायल होने के बावजूद तेंदुआ किसी तरह जंगल की ओर भागकर गायब हो गया। काफी मशक्कत के बाद भी उसे दोबारा ढूंढा नहीं जा सका।

इस घटना के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने आसपास के गांवों के लोगों और राहगीरों से अपील की है कि यदि उन्हें तेंदुआ या कोई अन्य जंगली जानवर दिखाई दे तो बिना देर किए वन विभाग को सूचित करें। विभाग का कहना है कि घायल तेंदुए की स्थिति चिंताजनक हो सकती है, इसलिए उसकी तलाश और इलाज के लिए टीम हमेशा तैयार है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे मामलों में समय पर सूचना और सतर्कता बहुत जरूरी है ताकि जानवरों की जान बचाई जा सके और किसी दुर्घटना से बचा जा सके। वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

--आईएएनएस

 

 

