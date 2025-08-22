भारत समाचार

Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: बिहार के मुंगेर में मुस्लिम विद्वानों से मिले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव

मुंगेर में मुस्लिम विद्वानों से मिले राहुल गांधी, यात्रा हुई आगे बढ़ी
Aug 22, 2025, 09:04 AM
बिहार के मुंगेर में मुस्लिम विद्वानों से मिले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव

मुंगेर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मुंगेर में खानकाह रहमानी के मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की। राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं, जो छठे दिन यानी शुक्रवार को मुंगेर के जमालपुर इलाके से होते हुए आगे बढ़ी।

खानकाह रहमानी में आने पर मौलाना समेत मुस्लिम विद्वानों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। कांग्रेस ने लिखा, "नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खानकाह रहमानी में लोगों से मुलाकात की।"

इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी थे। करीब 20 मिनट राहुल गांधी और अन्य महागठबंधन के नेता खानकाह रहमानी में रुके और मुस्लिम विद्वानों से चर्चा की।

इससे पहले, मुंगेर में भाषण देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और नीतीश कुमार जब भी हार का आभास पाते हैं, चुनावों में हेराफेरी करते हैं। राहुल गांधी ने तेजस्वी के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी जीत वोटों की हेराफेरी पर आधारित है। इस दौरान, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर दूरदर्शिता की कमी और राजद के वादों की नकल करने का भी आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने 17 अगस्त को सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। फिलहाल, यह यात्रा मुंगेर में मुस्लिम और यादव बाहुल इलाकों से गुजर रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार, उनका यह काफिला सुल्तानगंज से आगे बढ़ते हुए अकबरनगर तक पहुंचेगा।

मुंगेर के बाद राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव भागलपुर होगा, जहां वह लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में होगा। उस दिन महागठबंधन की तरफ से विशाल रैली का कार्यक्रम तय है।

 

