Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से बिहार में राहुल गांधी की दाल नहीं गलेगी: दिलेश्वर कामत

नई दिल्ली: बिहार के सासाराम से शुरू हुई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि राहुल गांधी समेत इंडी अलायंस की दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी की यह यात्रा रविवार को सासाराम से शुरू हुई। 16 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 25 जिलों को कवर करने के बाद यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा में होगी।

आईएएनएस से बातचीत में जदयू सांसद ने कहा कि बिहार की जनता अनुभवी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के विकास कार्यों को पहचानती है, जिसके चलते विपक्ष की यह यात्रा प्रभावी नहीं होगी।

चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए प्रेस वार्ता की है, जिसमें राहुल गांधी से सात दिनों के भीतर हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने या माफी मांगने को कहा गया।

जदयू सांसद ने कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि कैसे इंडी अलायंस के लोग चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, पर आरोप लगाते हैं। आयोग संवैधानिक संस्था होने के नाते निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना, मृत या फर्जी वोटरों को हटाना और डुप्लिकेशन को खत्म करना है। आयोग की यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।

एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर जदयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। वह झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पहले भी वह साउथ में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम लोगों को योग्य व्यक्ति मिल रहा है। एनडीए ने एक योग्य उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार अनुभवी व्यक्ति हैं। हमारा दोनों सदनों में बहुमत है। हमारी जीत तय है। उन्होंने कहा कि देश को उनके अनुभवों का लाभ होगा। एनडीए वोट देकर भारी मतों से उन्हें जीताएंगे। मैं इंडिया ब्लॉक से भी कहना चाहूंगा कि उन्हें अपना समर्थन देना चाहिए।