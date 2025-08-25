Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: 'वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल गांधी-तेजस्वी यादव का साथ देंगे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता

चेन्नई: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' जारी है। कांग्रेस का दावा है कि लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में अब विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि 27 अगस्त को इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं।

बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। 'वोटर अधिकार यात्रा' का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के प्रयासों का विरोध करना है।

खबरों के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके की कनिमोझी 27 अगस्त को राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकते हैं।

इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि वह लोगों के संवैधानिक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। इस यात्रा में उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव भी हैं।

पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत सीमांचल के पूर्णिया की सड़कों पर उत्साह दिखा। राहुल गांधी ने यात्रा के आठवें दिन की शुरुआत बाइक चलाकर की। यह यात्रा खुश्कीबाग से निकलकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग और सिटी इलाके से गुजरते हुए कसबा और अररिया तक पहुंची।

राहुल गांधी यात्रा के ठहराव के दौरान मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं। बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं।

बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित घटक दलों के सभी नेता भी शामिल हैं। 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा।