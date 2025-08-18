Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर कांग्रेस नेताओं ने जाहिर की प्रतिक्रिया, बोले- 'जनता का मिल रहा समर्थन'

गया: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर पवन खेड़ा समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बिहार की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहां लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। लाखों लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस यात्रा को जनता का इसलिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि यह उनके हक से जुड़ा हुआ मामला है।

चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष के नेताओं से हलफनामा मांगे जाने पर पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमने भी चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा है। जो कागज आपने हमें दिया, उसी कागज की समीक्षा करके हमने आपके सामने रखा। इसमें हलफनामा देने की बात कहां से आ गई। चुनाव आयोगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जो बातें कहीं है, क्या आप वही बातें हलफनामे देकर अदालत में कह सकते हैं? चुनाव आयोग 'वोटों की चोरी' करना बंद कर दे, हम ये बात कहना बंद कर देंगे। ये बात अब साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के तरह काम कर रहा है।

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को जनता का सहयोग मिल रहा है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। यह सासाराम से शुरू होकर आज गया पहुंचा है और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग पहले हलफनामा दे कि उसकी मतदाता सूची में कोई विसंगतियां नहीं हैं, फिर हम हलफनामा देंगे कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं।

वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और वे मुद्दे को समझ गए हैं, यही वजह है कि वह हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारी कोशिश जनता तक 'वोट चोरी' का संदेश पहुंचाना था, जिसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है, उसका जवाब चुनाव आयोग को पहले देना चाहिए। यह लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जहां तक भाजपा का सवाल है, उनकी सच्चाई अब जनता जान चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनका सफाया तय है।