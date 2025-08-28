Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर रैली नहीं, राहुल-तेजस्वी पटना में करेंगे पदयात्रा

मोतिहारी: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन की ओर से एसआईआर के विरोध में जारी 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर पटना में रैली नहीं, बल्कि पदयात्रा होगी।

मोतिहारी में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने करते हुए कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर एक सितंबर को पटना में रैली की बजाय अब पदयात्रा होगी। पहले राजधानी पटना के गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' की योजना थी, लेकिन अब गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक राहुल और तेजस्वी सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह समापन भले ही इस यात्रा का होगा, लेकिन यह समापन ऐसी क्रांति की शुरुआत करेगा, जो पूरे देश में फैल चुकी होगी। आज देश को यह समझ आ गया है कि अब वोट की चोरी नहीं करने देंगे। सभी प्रदेश के लोग आज बिहार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार से ही होनी है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के सांसद संजय यादव ने कहा कि आज हम सभी मोतिहारी में हैं और आज यात्रा का 12वां दिन है। अब तक यह यात्रा 20 जिलों तक पहुंच चुकी है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इन सभी जिलों में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। यह यात्रा सही अर्थों में तीर्थ यात्रा बन चुकी है। इस हक की आवाज से सभी लोग जुड़ रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार में वोट की चोरी नहीं होने देंगे और बिहार में बदलाव निश्चित है।

उन्होंने कहा कि जब वोट ही छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र में बचेगा क्या? बिहार गणतंत्र की जननी है, लेकिन भाजपा यहां गण को समाप्त करना चाहती है। बिहार कभी ऐसा नहीं होने देगा। बिहार को रोजगार और उद्योग-धंधे चाहिए।