Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra Bihar: ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को जनता से प्यार मिलेगा: तारिक अनवर

Aug 17, 2025, 12:22 PM
‘वोटर अधिकार यात्रा’ को जनता से प्यार मिलेगा: तारिक अनवर

कटिहार: बिहार के सासाराम में रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा को बिहार की जनता से भरपूर प्यार मिलेगा।

कटिहार से उन्होंने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।

बिहार की जनता को इस यात्रा के मकसद से हम लोग यह बताना चाहते हैं कि कैसे भाजपा वोटों की चोरी कर रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी दुनिया के सामने भाजपा की चोरी का खुलासा किया। उन्होंने वोट चोरी के तथ्य सामने रखे कि कैसे वोटों की चोरी की गई।

उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी कर संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान में सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन, भाजपा के इशारे पर आयोग लोगों से मत का अधिकार छीन रहा है। इन्हीं अधिकारों को बचाने के लिए बिहार की धरती से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से लोग जुड़ेंगे।

बता दें कि सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों को कवर करेगी। यात्रा के दौरान 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। इस यात्रा का मकसद ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की रक्षा की लड़ाई है।

सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा तक जाएगी।

यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस सांसद को विश्वास है कि जनता का समर्थन मिलेगा। वहीं, बिहार भाजपा के नेताओं का दावा है कि यह यात्रा फेल साबित होगी। बिहार की जनता एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है।

 

