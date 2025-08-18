Rahul Gandhi Vote Theft Allegation: राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जो कहा डंके की चोट पर कहा: इमरान मसूद

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है वह तथ्यों के आधार पर है। इसके लिए वह माफी नहीं मांगेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान पर कांग्रेस सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 'वोट चोरी' के आरोपों पर सात दिनों में हलफनामा देने या देश से माफी मांगने की मांग की थी। मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वह तथ्यों के आधार पर और स्पष्ट रूप से कहा है और वह माफी नहीं मांगेंगे।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्य पेश किए हैं, न कि बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने जो कहा है वह डंके की चोट पर कहा है, माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों से जुड़े उस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज किया, जिसने देशभर में हंगामा मचा रखा है।

मसूद ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने न तो इस मुद्दे का जिक्र किया और न ही लोकसभा चुनावों में पकड़े गए कथित फर्जी मतदाताओं और उनकी पहचान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, वह तथ्यों के आधार पर और डंके की चोट पर कहा है और वह सावरकर नहीं हैं कि माफी मांगें। उन्होंने यह भी दोहराया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्य पेश किए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया गया। कई मृत वोटरों ने राहुल गांधी के साथ चाय भी पी है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह उनका फैसला है, वह जाने, हमारी पार्टी अपना फैसला करेगी।

वहीं, बंगाल फाइल्स के ट्रेलर पर उन्होंने कहा कि अभी तो उदयपुर फाइल्स फ्लॉप हुई है। फिल्म का निदेशक रो रहा है, उसे सिक्योरिटी दे दी गई।