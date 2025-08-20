भारत समाचार

Rahul Gandhi Vote Theft Allegation: सीएसडीएस के डाटा मुद्दे पर पवन खेड़ा का तंज, कहा- भाजपा की हताशा की स्थिति दुखद

सीएसडीएस डाटा विवाद पर सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, राहुल गांधी ने साधा निशाना।
Aug 20, 2025, 05:26 AM
नई दिल्‍ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते रहे हैं। इसी बीच लोकनीति-सीएसडीएस के संजय कुमार के महाराष्ट्र चुनाव डाटा वाले पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्‍यारोप लगा रहे हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट के जरिए भाजपा पर निशाना साधा।

उन्‍होंने पोस्‍ट में कहा कि भाजपा की हताशा की स्थिति लगभग दुखद है। उन्होंने आधा दिन सीएसडीएस के डाटा मुद्दे को तोड़-मरोड़कर राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई वोट चोरी को कमजोर करने के लिए दुष्प्रचार में बिताया और बाकी आधा दिन केसी वेणुगोपाल के पत्र और हस्ताक्षर की जालसाजी करने में बिताया।

बता दें कि सीएसडीएस के प्रो. संजय कुमार ने महाराष्ट्र के आंकड़े दिखाते हुए एक पोस्ट किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया है। अपने पोस्ट और डाटा के लिए उन्होंने माफी मांगी है।

चुनावी विश्लेषक संजय कुमार ने माना है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई। बता दें कि इन्हीं के आंकड़ों का हवाला देकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था।

प्रोफेसर संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। पोस्‍ट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।

 

