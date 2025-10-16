भारत समाचार

Hariom Valmiki Case : राहुल गांधी का शुक्रवार को फतेहपुर दौरा, हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से करेंगे मुलाकात

राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से करेंगे मुलाकात
Oct 16, 2025, 05:32 PM
उत्तर प्रदेश : राहुल गांधी का शुक्रवार को फतेहपुर दौरा, हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से करेंगे मुलाकात

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि पर देश का सियासी माहौल अभी भी गर्म है। हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने शुक्रवार को नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फतेहपुर जाएंगे। यह जानकारी फतेहपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने दी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हम लोगों को हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया। हम लोगों को उनको आर्थिक सहायता भी नहीं देने दिया गया था, जबकि भाजपा के पदाधिकारियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इसके बाद हम लोगों ने उनके परिजनों को कांग्रेस कार्यालय में बुलाकर आर्थिक सहायता दी थी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी थी, इसके बाद उन्हें एसपी से बात करके मामले की पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन जिलाधिकारी ने भी सरकार के दबाव में कुछ नहीं किया।

महेश द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय से लड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस हरिओम के परिवार के साथ खड़ी है। राहुल गांधी हमेशा दलितों के साथ खड़े हैं। भाजपा सरकार में हर वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है।

रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की लोगों ने चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था।

इस मामले में गदागंज थाना क्षेत्र के मखदूमपुर निवासी शिवप्रसाद अग्रहरि, ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के तुल्ला पट्टी मजरे दौलतपुर गांव निवासी लल्ली पासी, आशीष पासी, मिल एरिया थाना क्षेत्र के सरायं मुगल राही निवासी सुरेश गुप्ता समेत 13 हत्या आरोपियों को जेल भेजा गया है।

 

 

