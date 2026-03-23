Rahul Gandhi Vadodara Visit : राहुल गांधी करेंगे गुजरात का दौरा, वडोदरा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को वडोदरा का दौरा करेंगे। वे आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी एक सभा में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम गुजरात में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों के बीच होगा।

राहुल गांधी का सोमवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाले 'आदिवासी संविधान अधिकार सम्मेलन' में शामिल होने का कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में मध्य और पूर्वी गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से आदिवासी समुदायों के सदस्यों के आने की उम्मीद है।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) की आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पारगी ने बताया कि राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे के तहत वडोदरा में मौजूद रहेंगे। उन्होंने पिछले दिनों आईएएनएस को बताया, "राहुल गांधी 23 मार्च को गुजरात में रहेंगे और वडोदरा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह सम्मेलन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और यह एक दिन का दौरा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है।"

राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और उपचुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है।

यह दौरा कांग्रेस की ओर से गुजरात में अपनी चुनावी रणनीति को व्यवस्थित करने के लिए राज्य-स्तरीय कई समितियों का गठन किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। पार्टी ने रणनीति, चुनाव प्रचार प्रबंधन, चुनावी कामकाज, घोषणापत्र तैयार करने और मीडिया से संपर्क साधने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी को रणनीति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल चुनाव प्रचार समिति की कमान संभालेंगे। वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ पटेल को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि इन समितियों को चुनाव प्रचार की योजना बनाने और राज्य के सभी स्थानीय निकायों में चुनावी कामकाज की देखरेख करने का काम सौंपा गया है।

राहुल गांधी पिछले एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और पार्टी संगठन में सुधार की अपनी मुहिम के तहत कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं।

--आईएएनएस