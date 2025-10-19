Rahul Gandhi Campaign : बिहार चुनाव के बाद बंगाल में प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी

कोलकाता: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव अभियान शुरू कर सकते हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के अनुसार, बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर ने शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी के बंगाल दौरे के बारे में बात की। मीर ने कहा, "हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आएगा। राहुल गांधी का बंगाल और यहां के लोगों से ज्यादा जुड़ाव है। हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद ही बंगाल आएगा।"

उन्होंने कहा, "पिछले छह महीनों से हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। हम बूथ स्तर तक टीमें बना रहे हैं। फिर राहुल गांधी आएंगे और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंगाल की जनता तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। छह महीने बाद जब चुनाव होंगे, तब पश्चिम बंगाल की जनता फैसला लेगी।"

राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल दौरे के बारे में पूछे जाने पर मीर ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी नए साल से पहले पश्चिम बंगाल आएं, लेकिन यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर निर्भर करता है। सबसे पहले, पार्टी की जिला, ब्लॉक और बूथ कमेटियों को मजबूत करना होगा ताकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का संदेश राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे। पार्टी की यह प्रक्रिया नवंबर के मध्य तक पूरी हो जाएगी। तब तक बिहार के चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे। तब राहुल गांधी निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"