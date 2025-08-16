Rahul Gandhi Bihar Yatra: राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' रविवार से, तेजस्वी यादव ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग

पटना: बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मतदाता सूची में विशेष गहन परीक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष इस मामले को वोट की चोरी बताकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर कल यानी रविवार से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता वोटर अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने आज एक कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर इस गाने का वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की अपील की है।

2.41 मिनट के इस वीडियो में शेयर करते हुए तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, "किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं।"

तेजस्वी ने बताया कि कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इस गाने में तेजस्वी ने विरोधियों को तानाशाह भी बताया है। इस कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी को अलख और सजग बताया गया है। सॉन्ग में किसी की वोट ना कटे और लोकतंत्र की जोत ना बुझे, इसलिए तानाशाहों का सामना करना जरूरी है।

बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास जिले के सासाराम शहर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी छह घटक दलों के नेता शामिल होंगे। रोहतास से शुरू होने के बाद राहुल गांधी की यह यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गयाजी और नवादा पहुंचेगी, और 20 अगस्त को विश्राम होगा।

अगले दिन 21 अगस्त को लखीसराय-शेखपुरा से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जो 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार और 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पहुंचेगी। 'इंडिया' ब्लॉक के नेता 25 अगस्त को विश्राम लेंगे और 26 अगस्त को सुपौल से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। वे 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सीवान, और 30 अगस्त को छपरा और आरा पहुंचेंगे।

31 अगस्त को विश्राम होगा और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा।