Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: किसी के इरादे, किसी के इशारे पर लोकतांत्रिक अधिकार छीनने नहीं देंगे : मनोज झा

नई दिल्ली: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इस सब के बीच, रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव मिलकर सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी के इरादे, किसी के इशारे पर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति स्पष्ट है। हर वोट सुरक्षित है। मताधिकार एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजद सांसद मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों को दीपावली तोहफे के रूप में पेश करने वाले बयान पर कहा कि विपक्ष की बात सत्य हुई। पीएम मोदी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्ष लगातार कहता रहा कि जीएसटी में संरचनात्मक दोष है। यह बात पूरा विपक्ष कह रहा था। सत्ता पक्ष विपक्ष का उपहास करते थे। अगर सरकार को जीएसटी में राहत देनी है, तो दीपावली तक इंतजार करने की जरूरत नहीं; इसे तुरंत लागू करना चाहिए।

संघ की तारीफ किए जाने पर उन्होंने कहा कि आजादी की वर्षगांठ पर पीएम मोदी को संघ की तारीफ करने से बचना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि जब हमारे दीवाने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो संघ के लोग क्या कर रहे थे। पीएम मोदी को दिल से यह अहसास होता तो शायद वह इन चीजों से खुद को बचा लेते।

एनसीईआरटी के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष मॉड्यूल जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास को संदर्भ के साथ समझना चाहिए और इसे किसी की सोच से बदला नहीं जा सकता। उन्होंने मॉड्यूल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गांधी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है, जो उचित नहीं है।

राजद सांसद के अनुसार, इस तरह के प्रयासों से इतिहास नहीं बदलेगा, बल्कि यह नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाएगा और नफरत फैलाने का काम करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी नफरत की फसल अब नहीं चलेगी।