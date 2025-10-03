भारत समाचार

Rahul Gandhi Speech : राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार, अमित मालवीय ने ठोस प्रमाण साझा करने को कहा

राहुल गांधी के विदेश भाषण पर भाजपा का तीखा पलटवार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 03, 2025, 03:07 AM
राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार, अमित मालवीय ने ठोस प्रमाण साझा करने को कहा

नई दिल्ली: कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर भाजपा ने पलटवार किया है। विदेशी धरती पर भारत को गलत तरीके से पेश करने के लिए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।

कोलंबिया के मेडेलिन स्थित ईआईए विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत विनिर्माण नहीं करता।

इस पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके इस दावे का खंडन किया और ठोस आंकड़े शेयर करने को कहा।

मालवीय ने कहा कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। उनकी पटकथा 2013-14 में अटकी हुई है।

राहुल गांधी के भाषणों को बीते दशक की बातें बताते हुए भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि फोन, दवा, ऑटो, एफडीआई, कौशल और जीएसटी 2.0 मिलकर एक गतिशील विनिर्माण अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आपको विदेश में भारत को गलत तरीके से पेश करना ही है, तो करते रहिए।

उन्होंने 2014-15 और 2024-25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण से लेकर फार्मा और ऑटोमोबाइल तक के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी भी साझा की।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपए (2014-15) से छह गुना बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए (2024-25) हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। मोबाइल फोन उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया।

 

 

Colombia SpeechBJPpolitics newsIndian Democracymanufacturing in IndiaRahul GandhiAmit Malviya

Related posts

Loading...

More from author

Loading...