Rahul Gandhi SIR remark : कांग्रेस परिवार तंत्र को ऊपर रख संवैधानिक संस्‍था का अपमान करती है: शहजाद पूनावाला

एसआईआर पर राहुल गांधी के बयान से सियासी घमासान, भाजपा ने किया कड़ा हमला
Nov 24, 2025, 05:04 PM
कांग्रेस परिवार तंत्र को ऊपर रख संवैधानिक संस्‍था का अपमान करती है: शहजाद पूनावाला

नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस एक्‍स पोस्‍ट पर राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्‍होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा-तफरी मची हुई है और इसमें 16 बीएलओ की जान चली गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि ये लोग परिवार तंत्र को संविधान से ऊपर रखते हैं। संविधान की हर संस्‍था का अपमान करने का काम करते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इनके जुबान पर संविधान और मन में खानदान रहता है। जो परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं, संविधान की लाल कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते हैं। ये लोग संविधान की हर संस्‍था का अपमान करने का काम करते हैं।

झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी के बीएलओ को घर में कैद करने वाले बयान पर पूनावाला ने कहा कि ये धमकी के भाईजान हैं। ये पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। झारखंड के बीएलओ उन्‍हीं की सरकार के अधिकारी हैं। इन लोगों को आदिवासी समाज के हितों की रक्षा नहीं करनी है। इन लोगों को घुसपैठिया चाहिए और संविधान का अपमान करना है।

वहीं, झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का बचाव करते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। एसआईआर को लेकर लोगों में जो आक्रोश था उसे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।

राकेश सिन्हा ने कहा कि उनका कहना था कि बीएलओ को घर में बैठाओ और पूछो कि क्या आप मेरा नाम काटेंगे? एसआईआर के माध्यम से देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है।

वहीं राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि जो प्रमाण राहुल गांधी ने दिया है, क्या चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस पर जवाब दे? एक ब्राजील की मॉडल को चुनाव आयोग ने वोटर बना दिया, जो लोग मर गए उनके नाम जोड़े जा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है।

--आईएएनएस

 

 

