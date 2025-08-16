भारत समाचार

Rahul Gandhi Red Fort Boycott: संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना राहुल गांधी की आदत : तरुण चुघ

तरुण चुघ का आरोप, राहुल गांधी ने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी और कांग्रेस की मंशा उजागर की।
Aug 16, 2025, 11:42 AM
संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना राहुल गांधी की आदत : तरुण चुघ

नई दिल्ली:  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लालकिला पर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इसे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है और यह उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, दूसरी तरफ 1984 के सिख नरसंहार के मास्टरमाइंड जगदीश टाइटलर को सम्मान देते हैं।

चुघ ने इस दौरान एक फोटो के हवाले से कहा कि जगदीश टाइटलर को राहुल गांधी ने 15 अगस्त पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाया। जगदीश टाइटलर की फोटो दिखाते हुए चुघ ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और पंजाब कांग्रेस नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और राजा वडिंग की चुप्पी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर नफरत, विभाजन और दंगों की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही संविधान की रक्षा का ढोंग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कातिलों का सम्मान करने का सच, यह कांग्रेस का काला इतिहास है।

रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को घोटालों, भ्रष्टाचार और खर्ची-पर्ची के लिए जिम्मेदार ठहराया, विशेष रूप से 2जी घोटाला। उन्होंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर गरीबी हटाओ के नारे को खोखला बताते हुए कहा कि इसने गरीबों को और गरीब बनाया, युवाओं को बेरोजगारी और महंगाई दी।

तरुण चुघ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समावेशी विकास के साथ 25 करोड़ गरीबों के जीवन में बदलाव लाई। चुघ ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप ही लगा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की नीतियों का मूल आधार है, और नेशन फर्स्ट, किसान फर्स्ट केवल नारा नहीं, बल्कि पीएम मोदी के हर नीतिगत फैसले का आधार है।

चुघ ने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों की मेहनत, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने नए भारत की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा कि यह किसानों को केवल खाद्य सुरक्षा के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और संप्रभुता के आधार के रूप में देखता है।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया के पंजाब चुनाव जीतने पर दिए एक बयान पर तरुण चुघ ने कहा कि यह पार्टी साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर पंजाब में अशांति फैलाने और चुनाव जीतने के लिए गैरकानूनी और अनैतिक साजिश रच रही है। उन्होंने तिहाड़ जेल रिटर्न्स तिकड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में रह चुके हैं, दिल्ली से आकर पंजाब को लूटना चाहते हैं।

उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भय का माहौल बनाने और अपराध के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि पंजाब की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से प्रशंसा किए जाने का तरुण चुघ ने स्वागत किया है। चुघ ने संघ की राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा में भूमिका की सराहना की, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और महामारियों के दौरान इसके स्वयंसेवकों के योगदान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि संघ पर देश के करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है और विपक्ष इसके खिलाफ राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि वह भी संघ के स्वयंसेवक होने पर गर्व महसूस करते हैं।

 

