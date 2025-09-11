Rahul Gandhi Rae Bareli Visit : राहुल गांधी 'जनता दरबार' के बाद दिशा बैठक में पहुंचे, सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने किया बहिष्कार

रायबरेली: रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी यशवीर सिंह ने किया।

वहीं, दिशा की बैठक में यूपी सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश सिंह, सपा से निष्कासित विधायक मनोज पांडेय और विधायक अदिति सिंह भी शामिल होने पहुंची।

दिशा की बैठक शुरू होते ही ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा।

हालांकि, राहुल गांधी के मना करते ही उन्होंने इसका विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार किया।

उन्होंने बैठक के बहिष्कार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन जैसी देश की गरिमामयी संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जिस एजेंसी से राहुल गांधी ने वोटरों का सर्वे करवाया था, उस एजेंसी ने ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने कौन-कौन से विकास कार्य किए हैं। इसका ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी राहुल गांधी का काफिला रोकने का प्रयास किया था। इसके साथ वह धरने पर भी बैठे थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र भी लिखा था।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक दिव्यांग भाई की पीठ पर लदकर राहुल गांधी से मिलने पहुंचा। उसने सांसद से ट्राइसाइकिल मांगी। राहुल गांधी से जनता दरबार में मिलने के लिए व्यापारी संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा।